Мэр Афин рассказал Вовану и Лексусу о российском оружии для Украины Мэр Афин Бакояннис рассказал, что Греция поставляет Украине российское оружие через Польшу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)

Мэр Афин Костас Бакояннис рассказал пранкерам Вовану (настоящее имя — Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), что Греция поставляет Украине российское оружие через Польшу. Речь идет о зенитных ракетных комплексах С-300. Запись разговора блогеры опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Мы оказываем военную и финансовую помощь Украине, мы тесно сотрудничаем с партнерами по НАТО. Мы предоставили военно-морской порт в Александруполисе, он является основным хабом для переоснащения и поставок ВСУ, — сказал Бакояннис.

Он уточнил, что Россия должна одобрить передачу ЗРК третьей стороне, однако Греция обходит это правило, используя маршрут через Польшу для отправки вооружений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина использует террористические методы, поэтому его можно называть террористическим режимом, а Соединенные Штаты и страны Евросоюза, поддерживая Киев, тем самым поддерживают террористические методы работы.

До этого посольство России в Вашингтоне заявило, что США предпочитают не замечать террористических действий со стороны Украины, при этом Киев заручился всесторонней поддержкой Белого дома.