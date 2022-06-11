«Ментально нездоровый»: американский нейрохирург про состояние Байдена Американский нейрохирург Карсон поставил под сомнение умственную пригодность Байдена

Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Нейрохирург и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Бен Карсон заявил, что американский лидер Джо Байден не находится в состоянии выполнять свои обязанности в полной мере. По мнению эксперта, частые оплошности являются доказательством того, что президент ментально нездоров. Он добавил, что администрации президента постоянно приходится объясняться за высказывания Байдена, пишут «Известия».

Очевидно в офисе президента хочется видеть кого-то остроумного, а не того, чьи сотрудники должны постоянно объясняться за то, что руководство говорит, — отметил Карсон.

Он отказался спекулировать на тему потенциального диагноза и добавил, что лидеры должны проходить тесты ментального здоровья на ежегодной основе.

Президент США Джо Байден ранее вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета перед вылетом на саммит Америк в Лос-Анджелесе. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как президент США делает несколько шагов по трапу, а после оступается, но остается на ногах. Многие пользователи отметили, что действия американского лидера уже давно превратились в «продолжительное цирковое выступление».