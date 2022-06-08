Байден снова потерял равновесие Президент Байден оступился на ступеньках трапа самолета

Фото: Chris Kleponis - CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета перед вылетом на саммит Америк в Лос-Анджелесе. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как президент США делает несколько шагов по трапу, а после оступается, но остается на ногах. Многие пользователи отметили, что действия американского лидера уже давно превратились в «продолжительное цирковое выступление».

В марте прошлого года глава государства трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Пресс-служба попыталась оправдать президента тем, что в тот день на взлётно-посадочной полосе дул сильный ветер.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее прокомментировала в своем Telegram-канале слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что экономика США сейчас «в лучшем положении, чем когда-либо в нашей истории». Дипломат иронично попросила вернуться на должность пресс-секретаря администрации Джо Байдена Джен Псаки, которая была известна безапелляционными и критическими заявлениями о России. 13 мая Псаки провела последний брифинг в администрации Байдена. Она поблагодарила президента США и первую леди за оказанное доверие и чуть не расплакалась.