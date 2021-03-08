Меган Маркл задумывалась о самоубийстве

https://static.news.ru/photo/9e339904-7fc9-11eb-8e34-96000091f725_660.jpg Фото: CBS/Global Look Press

Меган Маркл призналась, что стала подумывать о самоубийстве после замужества, когда была вынужденна выполнять королевские обязанности. Именно поэтому она и её супруг, принц Гарри приняли решение отказаться от выполнения этих обязанностей.

Я просто не хотела больше жить​​​. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль, — заявила Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри на CBS.

Она долго не могла признаться в этом Гарри, но в итоге поняла, что, «если не признается, то сделает это». А при попытке обратиться за соответствующей помощью, члены британской монершей семьи запретили ей это делать, потому что это может навредить всей семье.

Сам принц Гарри сообщил, что они с супругой сделали всё возможное, чтобы остатья частью королевской семьи. Также он признался, что разочаровался в своём отце принце Чарльзе, который «прошёл через что-то подобное и знает, что такое боль».

Я всегда буду любить его, но произошло очень много всего плохого, — сообщил Гарри.

Ранее NEWS.ru писал, что принц и Меган Маркл раскрыли пол своего второго ребёнка в ходе интервью Опре Уинфре. Они признались, что ждут девочку.