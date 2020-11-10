Меган Маркл сбежала от принца Гарри в Мексику

https://static.news.ru/photo/b0b7427c-236e-11eb-9eb8-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актриса Меган Маркл поссорилась с принцем Гарри и уехала в Мексику, чтобы побыть в одиночестве.

Источники, приближённые к паре, утверждают, что причиной ссоры стали выборы нового президента США. В частности, Маркл активно выступала за кандидата от демократов Джо Байдена. Принц Гарри отказывался от комментариев, поскольку члены английской королевской семьи не должны высказываться о политике, сообщает издание New Idea.

На этой почве между возлюбленными завязался конфликт, в ходе которого Гарри заявил, что из-за жизни в США он лишен возможности навещать своих близких. Меган обиделась на мужа и заявила, что желает побыть одна. Отмечается, что она направилась в Мексику.

8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи и работать (делать это ранее им не позволял статус). Гарри и Меган основали свою продюсерскую компанию, которая займётся производством художественных фильмов, сериалов, документальных картин и детских программ.

3 сентября стало известно, что они заключили контракт с Netflix. Они отметили, что заинтересованы в съёмках «вдохновляющих семейных программ». По их словам, такие проекты им близки, потому что они сами молодые родители.

Ранее NEWS.ru писал, что королева Елизавета хотела отправить Меган Маркл и принца Гарри в Африку, чтобы супруги какое-то время отдохнули от жизни во дворце. Соответствующая информация представлена в книге королевского эксперта и британского историка Роберта Лейси «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда».

Так, согласно плану королевы, в Африке супруги продолжили бы выполнять свою миссию, однако на них бы не так давили общественность и пресса, а на частную жизнь оставалось больше времени.