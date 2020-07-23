Матвиенко заявила, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США

https://static.news.ru/photo/e9146716-ccda-11ea-a0fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/Global Look Press

Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в выборы в США и готова к сотрудничеству с любым президентом, выбранного американским народом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Мы никогда не вмешивались и не будем вмешиваться (в выборы в США. — NEWS.ru). Даже если бы кто-то хотел, это невозможно сделать, — сообщила Матвиенко журналистам.

Матвиенко добавила, что Россия, как ответственный член мирового сообщества, будет пытаться наладить сотрудничество с выбранным президентом США. Она напомнила, что российско-американские отношения — серьезный фактор глобальной стабильности и безопасности в мире.

17 мая 2017 года Минюст США доверил спецпрокурору Роберту Мюллеру поиск попыток оказать влияние на ход президентской кампании 2016 года. Он был уполномочен расследовать, во-первых, попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы, во-вторых, любые связи или координацию между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.

В отчёте говорится, что вмешательство в кампанию происходило на средства российских властей и осуществлялось посредством «активных действий» в социальных сетях. При этом компании не предоставили доступа к 3,5 млн страниц доказательств по вменяемым обвинениям, писал NEWS.ru.