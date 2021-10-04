Матвиенко анонсировала скорую встречу Путина и Пашиняна

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В ближайшем будущем готовится личная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на переговорах со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Её слова приводит РИА Новости.

Матвиенко подчеркнула, что руководители РФ и Армении задают тон взаимодействия двух стран во всех сферах, включая экономику, образование и здравоохранение. Она напомнила, что в этом году состоялись уже три личные встречи Путина и Пашиняна.

В ближайшее время готовится новая личная встреча, — сказала Матвиенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию и добавил, что о сроках встречи будет сообщено дополнительно.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу с Симоняном. Стороны обсудили деятельность Минской группы ОБСЕ, затронули актуальные аспекты российско-армянских отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах.