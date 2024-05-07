Маск оценил предложение Кинга насчет поединка Путина и Зеленского Илон Маск назвал недооцененным решение Кинга о поединке Путина и Зеленского

Фото: Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал идею писателя Стивена Кинга о поединке между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Бизнесмен в соцсети X (ранее Twitter) назвал предложение недооцененным.

Я считаю, что Путин и Зеленский должны... уладить свои разногласия один-на-один, — написал ранее Кинг.

По мнению писателя, противостояние президентов России и Украины необходимо транслировать онлайн. Маск в ответ на сообщение Кинга заявил, что принятие решений на основе поединка «недооценивается».

В РФ ранее оценили перспективы президента Украины Владимира Зеленского. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сегодня глава страны — «гусь в яблоках». По мнению эксперта, Зеленского ждет сначала политическая, а потом и физическая смерть. Рогов также высказался о возможной замене президента Украины. Глава движения не исключил, что место Зеленского может занять бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Рогов убежден, США «ведут» этого человека еще с начала спецоперации ВС РФ на Украине. России эксперт посоветовал не обращать на это внимание, поскольку все варианты будут «проамериканскими».