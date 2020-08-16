Макрон высказался о поддержке ЕС акций протеста в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/bd0c987a-e006-11ea-980b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что Евросоюз должен поддержать участников мирных акций в Белоруссии. Своё заявление Макрон опубликовал в Twitter.

L'Union europÃ©enne doit continuer de se mobiliser aux cÃ´tÃ©s des centaines de milliers de BiÃ©lorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur libertÃ© et de leur souverainetÃ©. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета, — написал французский лидер в соцсетях.

Белоруссию с 9 августа сотрясают митинги против действующего президента Александра Лукашенко. Задержаны в результате акций протеста порядка семи тысяч человек, есть информация о погибших и раненых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова прокомментировала заявление члена объединённого штаба оппозиции Марии Колесниковой о том, что четыре тысячи человек остаются задержанными на акциях протеста.