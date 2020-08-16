Макрон высказался о поддержке ЕС акций протеста в Белоруссии

Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета, — написал французский лидер в соцсетях.
Белоруссию с 9 августа сотрясают митинги против действующего президента Александра Лукашенко. Задержаны в результате акций протеста порядка семи тысяч человек, есть информация о погибших и раненых.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова прокомментировала заявление члена объединённого штаба оппозиции Марии Колесниковой о том, что четыре тысячи человек остаются задержанными на акциях протеста.