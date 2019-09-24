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Будущее ядерной сделки с Ираном и ситуация на Ближнем Востоке после атак на предприятия нефтяной компании Saudi Aramco стали предметом обсуждения на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Исламской Республики Хасана Рухани. Об этом сообщила глава правительства ФРГ на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время разговора речь шла, разумеется, о ядерной сделке, будущем СВПД и ситуации в регионе после нападений [в Саудовской Аравии], — цитирует Меркель ТАСС. Как писал News.ru, ранее Рухани заявил,...