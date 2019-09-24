Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе сессии Генассамблеи ООН заявил, что в диалоге Москвы и Киева за последние недели наметился прогресс.
Он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский начал делать первые шаги навстречу, а российский глава Владимир Путин ответил на это, передаёт
В эти последние недели удалось добиться прогресса, — отметил политик.
Ранее News.ru писал, что Зеленский надеется на переговоры в «нормандском формате» в ближайшее время и ожидает решения конкретных вопросов на этой встрече.