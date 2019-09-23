США готовят вмешательство в предстоящие парламентские выборы в Венесуэле. Так считает президент республики Николас Мадуро.
По его словам, Соединённые Штаты могут попытаться сорвать их, так как «знают, что не могут на них победить».
У нас уже есть информация, что экстремистское правительство Дональда Трампа с его нетрадиционной войной против Венесуэлы намерено действовать против парламентских выборов в следующем году, чтобы саботировать их, — сказал Мадуро, заявление которого показал телеканал «Россия 24».
Как писал News.ru, Мадуро также рассказал, что за последний год на его жизнь неоднократно совершались покушения. Все они, по мнению политика, были организованы непосредственно с одобрения властей США.
Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооружённых сил Республики Абхазия, — говорится в распоряжении.
Соглашение о дальнейшем...
Мадуро обвинил США в стремлении сорвать парламентские выборы в Венесуэле