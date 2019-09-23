https://static.news.ru/photo/3bc5aee0-ddd3-11e9-b2f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcos Salgado/Global Look Press

США готовят вмешательство в предстоящие парламентские выборы в Венесуэле. Так считает президент республики Николас Мадуро.

По его словам, Соединённые Штаты могут попытаться сорвать их, так как «знают, что не могут на них победить».

У нас уже есть информация, что экстремистское правительство Дональда Трампа с его нетрадиционной войной против Венесуэлы намерено действовать против парламентских выборов в следующем году, чтобы саботировать их, — сказал Мадуро, заявление которого показал телеканал « Россия 24 ».

Как писал News.ru, Мадуро также рассказал, что за последний год на его жизнь неоднократно совершались покушения. Все они, по мнению политика, были организованы непосредственно с одобрения властей США.