https://static.news.ru/photo/3fc00ea8-dd3a-11e9-9c7b-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что за последний год на его жизнь неоднократно совершались покушения. Все они, по словам политика, были организованы непосредственно с одобрения властей США.

Одно из покушений произошло в августе 2018 года. И оно не было последним.

После этого мы предотвратили еще несколько попыток убить меня. Все они были организованы в Колумбии. И с одобрения Вашингтона. Очень жаль, что они начали использовать чисто криминальные методы и пробуют совершить политическое убийство, чтобы убрать президента, — заявил президент Венесуэлы в эфире отечественного телеканала «Россия 1».

Мадуро подчеркнул, что управляемая им страна хочет жить в мире. Однако, как считает президент, Вашингтон выбрал Колумбию в качестве плацдарма для военного конфликта против Боливарианской Республики.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 сентября сообщил, что в Кремле началась подготовка к визиту Мадуро в Москву.