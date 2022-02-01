«Лживые фантазии»: посол РФ о заявлениях Белого дома

Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией химического оружия и «захвате» других государств. По его словам, заявление Псаки «в корне лживое», направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Комментарий посла доступен на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством, — заявил Антонов.

Он добавил, что Россия придерживается принципа «невмешательства» в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. По его мнению, современная история напоминает хронологию «американских военных операций в разных уголках земного шара».

Ранее Министерство иностранных дел России выступило с призывом к британскому внешнеполитическому ведомству прекратить провокационную деятельность. Так российские дипломаты отреагировали на обвинения в адрес Москвы в том, что Россия якобы планирует сменить руководство Украины на более лояльное.

В ведомстве подчеркнули, что распространённая МИД Британии дезинформация является свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины.