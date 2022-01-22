В МИД России призвали Британию прекратить распространять чушь

Министерство иностранных дел России выступило с призывом к британскому внешнеполитическому ведомству прекратить провокационную деятельность. Так российские дипломаты отреагировали на обвинения в адрес Москвы в том, что Россия якобы планирует сменить руководство Украины на более «лояльное». Об этом сообщает ТАСС.

Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига, — заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что распространенная МИД Британии дезинформация является свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что России якобы планирует сменить руководство Украины на более лояльного человека. В пресс-релизе британского ведомства сообщается, что таким человеком может стать бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

При этом во внешнеполитическом ведомстве добавили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связь со многими бывшими украинскими политиками. По мнению дипломатов, эти люди участвуют в подготовке военного вторжения России на Украину.