Лукашенко утвердил соглашение о займе в €90 млн у МБРР

https://static.news.ru/photo/1568fba8-cd24-11ea-89ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил соглашение о займе между республикой и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) для финансирования проекта по реагированию на COVID-19.

Как сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, предусматривается предоставление займа МБРР в сумме €90 млн Республиканскому научно-практическому центру медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения. Подписи под документом в режиме онлайн поставили министр здравоохранения Владимир Караник и глава представительства Всемирного банка Александр Кремер.

Планируется, что деньги пойдут на покупку оборудования отделений больниц и службы скорой помощи, а также на приобретение 20 томографов. Кроме того, на эти средства будут закуплены средства индивидуальной защиты и лекарства, а также тест-системы для диагностики инфекции.

В частности, для отделений интенсивной терапии и реанимации будут закуплены 460 аппаратов ИВЛ, 350 наркозно-дыхательных аппаратов, 200 аппаратов для высокопотоковой CPAP-терапии, 800 мониторов пациента, 30 передвижных рентген-аппаратов, 22 аппарата для заместительной почечной терапии. Для службы скорой медицинской помощи планируется приобрести по 50 реанимобилей, транспортных аппаратов ИВЛ, модульных дефибрилляторов-мониторов, а также транспортировочных боксов.

Ранее в июне представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией на территории Белоруссии по-прежнему является достаточно серьёзной. Страна всё ещё находится на стадии локальной передачи COVID-19. По его словам, с приходом лета люди всё больше устают от ситуации с пандемией и перестают осознавать опасность, которая продолжает существовать. Также Бердыклычев напомнил, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки населению следует продолжать соблюдать все предписанные меры безопасности, писал NEWS.ru.