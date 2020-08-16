Лукашенко рассказал, как власти Белоруссии отнесутся к демонстрациям

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть «перетерпит» демонстрации. Об этом он сказал во время общения с работниками МАЗа.

Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор, — цитирует его агентство БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что страна подошла к рубежу и если протестующие его переступят, то «господь с вами». Кром того, он призвал думать мозгами, а не «айфоном-телефоном», а также опроверг наличие у себя крупных денежных средств и недвижимости.

Масштабные акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. Часть граждан страны считает, что результаты президентских выборов сфальсифицированы и победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.