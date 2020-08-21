Лукашенко прокомментировал своё выступление перед гражданами в Гродно

https://static.news.ru/photo/c41ec9d0-e47a-11ea-8c03-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко после митинга в Гродно рассказал, почему решил «сделать паузу» в выступлениях перед народом после выборов.

Боялся столкновений в тот острый период, и они к этому готовились, «если выйдут лукашенковцы — будем мочить», — цитирует его RT.

Лукашенко добавил, что боялся того, что пострадают его сторонники и поэтому «сделал паузу» в своих выступлениях. При этом президент Белоруссии добавил, что, возможно, в паузе он «перебрал», и выразил благодарность своему другу, президенту России Владимиру Путину, который сказал ему: «Слушай, что ты молчишь?». Лукашенко ответил на это «Скоро услышишь».

Кроме того, Лукашенко отметил, что на митинг в Гродно вышло множество его сторонников, «туча людей», добавив, что он не ожидал такого. В ходе митинга он заявил, что инициаторы беспорядков в республике находятся за границей, и призвал правоохранительные органы «аккуратно выявить» всех провокаторов, «списки» которых уже есть.

Как писал NEWS.ru, в Гродно белорусский лидер отметил, что на сегодняшний день есть много желающих отобрать часть территорий у Белоруссии, особенно её западную часть. Зачинщики уличных беспорядков получают поддержку из других стран и сами находятся за рубежом.