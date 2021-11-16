Лукашенко поручил организовать ночлег для мигрантов

Власти Гродненской области займутся вопросом размещения женщин и детей мигрантов в логистическом центре у границы с Польшей.

Соответствующее поручение дал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул Первого». Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.

Губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову поручили организовать раздачу питания и ночлег для женщин и детей из числа мигрантов, которые находятся на польско-белорусской границе. Через некоторое время белорусское информагентство БелТА опубликовало фотографии с мигрантами, которых начали размещать в логистическом центре.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии. Он назвал обвинения России со стороны Запада в якобы причастности к произошедшему попытками переложить «с больной головы на здоровую».