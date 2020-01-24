https://static.news.ru/photo/73da033c-a839-11e9-87e3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему не пользуется мобильным телефоном и другими гаджетами. В ходе встречи с работниками завода политик заявил, что знает о таком понятии, как безопасность.

Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь, — цитирует белорусского президента БелТА.

Лукашенко отметил, что у него в команде есть «кому этим заниматься». По словам главы государства, на мобильный телефон ему звонят редко, он почти не пользуется подобной связью.

Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет, — резюмировал белорусский президент, напомнив также про отрицательное влияние радиоволн на человеческое здоровье.

Ранее российский предприниматель, программист Павел Дуров назвал сервис компании Apple iCloud инструментом наблюдения. Основатель Telegram сослался на новость о том, что Apple полностью отказалась от планов по внедрению сквозного шифрования в резервные копии в iCloud, писал NEWS.ru.