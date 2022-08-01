«Лошадь сдохла»: бизнесмен предрек Евросоюзу проблемы из-за Алжира Бизнесмен Ляпин: Алжир сможет диктовать Евросоюзу свои условия в случае вступления в БРИКС

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Инвестирование стран БРИКС в Алжир, который является крупным экспортером природного газа и азотных удобрений, растет в течение последних десяти лет, за счет вступления в альянс африканское государство обеспечит себе новые рынки экспорта и дополнительные инвестиции, рассказал NEWS.ru владелец финансовых сервисов в Восточной Африке, автор Telegram-канала о бизнесе в Африке @mzungugram Михаил Ляпин. Он отметил, что в Алжире также проживает крупнейшее китайское сообщество в Северной Африке, а которое делает свой бизнес на континенте в том числе посредством своего землячества за рубежом. По мнению Ляпина, если Алжир присоединится к БРИКС, то сможет диктовать свои условия при торговле с Евросоюзом.

Алжир сможет обеспечить себе новые рынки экспорта, поставлять ещё больше в Индию, Китай, возможно Бразилию, и дополнительные инвестиции, а также диктовать свои условия при торговле с ЕС, синхронизируя действия с другими крупнейшими производителями ресурсов. До текущего момента основным рынком экспорта для Алжира был ЕС, но видимо Алжир подозревает, что если лошадь сдохла, то следует непременно слезать и объединяться с другими не западными развивающимся странами, крупнейшими экспортерами природных ресурсов в мире, — считает Ляпин.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна заинтересован в присоединении к БРИКС. По его словам, это позволит республике избежать «биполярных конфликтов».

Заявки на вступление в БРИКС в июне 2022 года уже подали Иран и Аргентина. Намерение вступить в союз выразили Египет, Саудовская Аравия и Турция. на сегодня в БРИКС входят Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия. Объединение было создано в 2006 году по инициативе России.

Как подчеркнула председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», эксперт клуба «Валдай» Наталья Цайзер, желание Алжира вступить в БРИКС связано с тем, что все остальные организации показывают отсутствие внутреннего взаимопонимания и уважения. Она добавила, что если в БРИКС вступит еще одна страна с африканского континента, то это только укрепит альянс.