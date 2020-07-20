Лондон приостанавливает договор с Гонконгом об экстрадиции

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Великобритания на неопределённый срок приостанавливает соглашение с Гонконгом об экстрадиции из-за введения в КНР закона о нацбезопасности региона.

Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб. По его словам, решение было принято правительством после ряда консультаций.

Я хотел бы заверить палату общин в том, что мы не намерены восстанавливать действие этих договорённостей до тех пор, пока не получим чёткие и прочные гарантии того, что в отношении экстрадируемых из Британии граждан не будут допускаться злоупотребления с использованием закона о нацбезопасности, — заявил он.

С 30 июня в КНР вступил в силу закон о защите нацбезопасности Гонконга. 1 июля британское правительство заявило, что документ нарушает положения подписанной Лондоном и Пекином декларации об автономии региона и несёт угрозу свободам жителей Гонконга.

В частности, Великобританию беспокоят статьи 55–59 закона, наделяющие руководство КНР полномочиями рассматривать часть судебных дел на материковой части страны, а не региональными судами.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году. На сегодняшний день он пользуется широкой автономией. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что решение президента США Дональда Трампа о лишении Гонконга экономических преференций больше всего ударит по Вашингтону, который «выстрелил себе в ногу». Так считает исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Алексей Маслов.