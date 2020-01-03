https://static.news.ru/photo/12720276-2fba-11ea-ace3-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Великобритании заявили о готовности нанести удар по Ирану в случае, если напряжённость между Тегераном и Вашингтоном, вызванная смертью генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, перерастёт в войну.

Лондон при эскалации конфликта готов поддержать американского союзника, задействовав атомные субмарины класса «Эстьют», вооружённые крылатыми ракетами «Томагавк». Одна из таких подлодок находится наготове на достаточном для атаки по Ирану расстоянии, передаёт The Sun со ссылкой на источник.

Издание уточняет, что в Ирак также были переброшены бойцы элитных спецподразделений на случай проведения спасательных операций. При необходимости они могут получить тяжёлое вооружение, соответствующее предложение в ближайшее время будет направлено премьеру Великобритании Борису Джонсону.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад. Он добавил, что некоторые из этих целей будут высокого уровня, значимые для Ирана и его культуры. Удар будет «быстрым и точным», пообещал американский лидер. Трамп добавил, что США «более не хотят никаких угроз».

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.