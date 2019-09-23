Возвращение французских туристов, которые приобрели путёвки у национальной «дочки» британского туроператора Thomas Cook, может обойтись в €5 млн. Такой прогноз озвучили в Ассоциации солидарности туризма APST.
Этой организации предстоит решать все возникающие вопросы, если подразделение корпорации прекратит платежи, передаёт
С их доставкой на родину проблем не возникнет, так как бюджет APST на эти цели составляет около €40 млн, что существенно больше необходимой суммы.
Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия.
Как ранее писал News.ru, принадлежащий корпорации российский «Интурист» продолжает работу в штатном режиме. Там заявили, что экономические проблемы владельца не повлияют на выполнение обязательств перед клиентами.