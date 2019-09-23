Возвращение французских туристов, которые приобрели путёвки у национальной «дочки» британского туроператора Thomas Cook, может обойтись в €5 млн. Такой прогноз озвучили в Ассоциации солидарности туризма APST.

Этой организации предстоит решать все возникающие вопросы, если подразделение корпорации прекратит платежи, передаёт РИА Новости. По предварительным оценкам, сейчас за границей находятся до 10 тысяч французов, которые приобрели путёвки у туристического гиганта.

С их доставкой на родину проблем не возникнет, так как бюджет APST на эти цели составляет около €40 млн, что существенно больше необходимой суммы.

Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия.

Как ранее писал News.ru, принадлежащий корпорации российский «Интурист» продолжает работу в штатном режиме. Там заявили, что экономические проблемы владельца не повлияют на выполнение обязательств перед клиентами.

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