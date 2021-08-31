Лидеры талибов заняли ключевые посты в правительстве Афганистана

Три лидера радикального движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) заняли ключевые посты в правительстве Афганистана, сформировав таким образом новое. По данным источника РИА Новости, консультации по формированию нового правительства завершены, их результаты объявят в ближайшее время.

В частности, министром иностранных дел Афганистана назначили главу политического офиса Талибана муллу Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны Афганистана, а сын одного из лидеров движения Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост министра внутренних дел.

Ранее стало известно, что талибы призвали иностранные дипмиссии возобновить работу на территории страны.

До этого представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане, однако движение намерено установить хорошие отношения с Соединёнными Штатами.

Боевики «Талибана» 15 августа вошли в Кабул без сопротивления со стороны афганских военных. Те, в свою очередь, были разоружены и распущены по домам. Представители талибов заявили, что иностранцам ничего не угрожает, а противники группировки получат помилование, если сдадут оружие и пойдут на переговоры. В северной провинции Панджшер против власти боевиков восстали силы во главе с Ахмадом Шахом Массудом — младшим. Противники режима талибов призвали население Афганистана восстать против террористов.