Лидеры талибов заняли ключевые посты в правительстве Афганистана

Три лидера радикального движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) заняли ключевые посты в правительстве Афганистана, сформировав таким образом новое. По данным источника РИА Новости, консультации по формированию нового правительства завершены, их результаты объявят в ближайшее время.
В частности, министром иностранных дел Афганистана
Ранее стало известно, что талибы призвали иностранные дипмиссии возобновить работу на территории страны.
До этого представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане, однако движение намерено установить хорошие отношения с Соединёнными Штатами.
Боевики «Талибана» 15 августа вошли в Кабул без сопротивления со стороны афганских военных. Те, в свою очередь, были разоружены и распущены по домам. Представители талибов заявили, что иностранцам ничего не угрожает, а противники группировки получат помилование, если сдадут оружие и пойдут на переговоры. В северной провинции Панджшер против власти боевиков восстали силы во главе с Ахмадом Шахом Массудом — младшим. Противники режима талибов призвали население Афганистана восстать против террористов.