В ходе встречи в рамках саммита «Большой семёрки» лидеры стран-участниц обсудили возможность возвращения к формату G8 с участием России.
По данным источника японского агентства «
При этом президент США Дональд Трамп по итогам встречи с другими лидерами отметил, что переговоры прошли хорошо и «есть прогресс».
Саммит проходит с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.
Ранее News.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что собирается обсудить с участниками саммита G7 ситуацию в Сирии, Ливии, Иране, на Украине, мировую экономику, борьбу с неравенством и климат.