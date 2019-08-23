https://static.news.ru/photo/ff17b5fc-c6de-11e9-aef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ходе встречи в рамках саммита «Большой семёрки» лидеры стран-участниц обсудили возможность возвращения к формату G8 с участием России.

По данным источника японского агентства « Киодо », эта информация «ни за что не будет раскрыта» и официально подтверждена.

При этом президент США Дональд Трамп по итогам встречи с другими лидерами отметил, что переговоры прошли хорошо и «есть прогресс».

Саммит проходит с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.

Ранее News.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что собирается обсудить с участниками саммита G7 ситуацию в Сирии, Ливии, Иране, на Украине, мировую экономику, борьбу с неравенством и климат.