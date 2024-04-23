Летающий вокруг Солнца астероид оказался обломком Луны Летающий вокруг Солнца астероид Камо'Оалева оказался обломком Луны

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Вращающийся вокруг Солнца астероид Камо'Оалева оказался обломком Луны, к такому выводу пришла международная группа астрономов, пишет MIR24.TV. Диаметр астероида 40–100 м, он летит с чрезвычайно высокой скоростью, при этом его орбита синхронизирована с орбитой Земли. Как считают ученые, когда-то часть спутника Земли откололась при столкновении с небесным телом в районе кратера Джордано Бруно.

Астероид, столкнувшийся с Луной в месте нынешнего расположения кратера Джордано Бруно, мог выбросить в космос обломки размером с Камо'Оалеву, — заявили планетологи.

Свое заключение ученые вывели, проанализировав состав Камо'Оалева. Оказалось, что состав астероида имеет большое сходство с лунными породами. Для выяснения его происхождения они провели компьютерное моделирование столкновения, в результате которого кусок породы мог отлететь в космос. Исследование показало, что родиной обломка мог быть кратер Джордано Бруно. В его породах и в составе астероида нашли частицы минерала пироксена.

Ранее ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт рассказал, что планете Земля могут угрожать до пяти тысяч астероидов. Также, по его словам, опасность представляют радиоактивные вспышки на Солнце.