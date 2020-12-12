Лавров заявил, что урегулирование в Карабахе не достигнуто в обход Ирана

https://static.news.ru/photo/599125fc-3c56-11eb-8c23-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе не было достигнуто в обход интересов Ирана или Турции. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, сами стороны конфликта выразили заинтересованность в российском посредничестве без всякой «задней мысли».

Сейчас надо думать не о том, кто успел или не успел помочь урегулированию. Подчеркну ещё раз, выбор формата был за Азербайджаном и Арменией. Именно этим, а ни чем другим, был обусловлен состав участников заявления. Никаких попыток сделать это за счёт Ирана или за счёт Турции не было, и быть не могло, — цитирует ТАСС Лаврова.

В интервью Гостелерадио Ирана глава МИД РФ подчеркнул, что когда в качестве примера успеха в урегулировании карабахского конфликта упоминается успех «астанинского формата» (Россия, Иран, Турция), речь не идёт именно о странах в нём задействованных.

По словам Лаврова, Москва понимает озабоченность Тегерана тем, как отношения между Азербайджаном и Арменией скажутся на его транзитных интересах, которые имеют особое значение на фоне санкций США.

Трёхстороннее заявление перекликается с озвученной в разгар конфликта иранской инициативой, предлагающей региональный подход. Схожее видение высказал и турецкий президент Реджеп Эрдоган, который упомянул возможность налаживания сотрудничества между тремя странами Закавказья — Арменией, Азербайджаном и Грузией и тремя их соседями — Ираном, Турцией и Россией, — подчеркнул Лавров.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев объяснил, почему военное решение конфликта на территории Нагорного Карабаха стало неизбежным. По его словам, так произошло из-за того, что резолюции Совбеза ООН «остались на бумаге». Алиев подчеркнул, что Азербайджан наблюдал за политической ситуацией в мире и понимал, что международное право не действует. При этих условиях основным фактором решения конфликтов становится сила.

Кроме того, политик привёл в пример высказывания посредников по Карабаху. Они утверждали, что конфликт нельзя разрешить военным путём. Однако дипломатического выхода так и не было найдено.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.