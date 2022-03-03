Лавров: США обеспокоены ситуацией с военными лабораториями в Киеве и Одессе

↵Глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ рассказал, что американские власти очень обеспокоены ситуацией с военными лабораториями США в Киеве и Одессе, так как они могут потерять над ними контроль. Лавров добавил, что в этих лабораториях могли разрабатывать патогены.

У нас данные, что Пентагон очень сильно озабочен судьбой объектов химических и биологических на Украине. Потому что Пентагон на Украине активнейшим образом построил две биологические военные лаборатории и там занимался разработкой патогенов в Киеве и в Одессе. Сейчас они обеспокоены, что потеряют контроль над этими лабораториями, — сообщил министр.

Лавров также выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено. Он подчеркнул, что вторая встреча представителей РФ и Украины состоятся 3 марта. При этом у министра нет сомнений в том, что украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона.

Ранее в Минобороны России рассказали, что с начала спецоперации на Украине погибли 498 российских военных и ещё 1597 получили ранения. При этом потери украинской стороны составили 2870 человек убитыми. В ведомстве заверили, что в операции не задействованы солдаты-срочники и курсанты. Все сообщения на эту тему являются дезинформацией.