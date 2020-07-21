В период пандемии, когда контакты между министрами иностранных дел ограничены звонками и видеоконференциями, Москва и Тегеран сокращают дистанцию. Уже второй раз за лето двери Дома приёмов МИД открываются, чтобы принять главу внешнеполитического ведомства Ирана Джавада Зарифа.

О визите министра в Москву стало известно за день до переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. С момента их последней встречи прошло чуть больше месяца, так что главные темы переговоров остались прежними: это ситуация в Сирии и попытки США продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, срок которого, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), истекает 18 октября. Также Зариф передал Лаврову послание от президента Хасана Рухани к российскому лидеру Владимиру Путину. По признанию главы МИД РФ, он зачитал его содержание президенту по телефону перед началом встречи, что и стало причиной часовой задержки начала переговоров.

Продлились они, впрочем, недолго. У России и Ирана нет расхождений в том, что оружейное эмбарго с ИРИ должно быть снято, как предусмотрено положениями сделки по ядерной программе страны. Разделяет эту позицию и Китай.

Совбез ООН не вводил оружейного эмбарго в полном смысле этого слова в отношении Исламской Республики Иран, Совет безопасности ввел разрешительный режим поставок определенных видов вооружений в Иран, этот режим применяется на ограниченный период времени, этот период истекает в октябре и любые попытки каким-то образом воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить этот режим, а тем более ввести бессрочное оружейное эмбарго не имеют под собой никаких правовых оснований, ни политических, ни моральных, — сказал Лавров по итогам переговоров с Зарифом.

В случае успешного снятия эмбарго Москва и Пекин станут главными претендентами на заключение оборонных контрактов с Тегераном. Как заявил в интервью «Коммерсанту» посол Ирана в РФ Казем Джалали, в стране готовы обсуждать потенциальные контракты на поставку новейших вооружений и считают Россию приоритетным партнёром в сфере ВТС.

Именно покупки российских и китайских вооружений Ираном и опасаются в США, в том числе потому, что усиление боеспособности ИРИ может негативно сказаться на Израиле — близком партнёре Вашингтона в регионе. Неясна позиция так называемой «евротройки» — Великобритании, Германии и Франции, которые наряду с Россией и Китаем также входят в СВПД. Эти страны ранее неоднократно высказывали опасения относительно ракетной программы Ирана и его действий в Ближневосточном регионе и вряд ли одобрят поставки вооружений исламской республике. Вместе с тем, если кто-то из стран «евротройки» выступит против снятия эмбарго, Иран может пойти на ответные шаги вплоть до выхода из соглашения и возобновления ядерной программы. Такие угрозы уже неоднократно звучали со стороны руководства страны, однако так и не были реализованы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале июля Зариф направил в ЕС письмо с перечислением допущенных Великобританией, Германией и Францией нарушений положений СВПД с целью созвать специальную комиссию, на заседании которой участники соглашения смогли бы обсудить как снятие оружейного эмбарго, так и в целом будущее сделки. Такая встреча должна была состояться ещё до 20-х чисел июля, однако была перенесена на неопределённый срок из-за пандемии. В этом контексте переговоры Лаврова и Зарифа в Москве предстают в качестве «подготовительной» встречи перед созывом комиссии.

Рассматриваем нашу встречу, как важный этап в общих усилиях, которые сейчас предпринимают оставшиеся участники СВПД по сохранению этого важнейшего достижения многосторонней дипломатии. Считаем деструктивной во всех смыслах линию, которую взяли наши американские коллеги на полное разрушение этого важнейшего документа, да и в целом других договорённостей в целях контроля над вооружениями и нераспространения. Тем не менее, мы уверены, что шансы для возвращения СВПД в устойчивое русло сохраняются, по крайней мере мы, как и наши иранские друзья, делаем для этого максимально возможное. Видим, что с таких же позиций выступают КНР, и интерес к этому проявляют по-прежнему остающиеся члены СВДП от Европы, — отметил российский министр.

Судьба проекта резолюции о введении бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана, внесённая США в Совет Безопасности ООН, напрямую не зависит от позиции «евротройки»: и Россия, и Китай могут наложить на неё вето. Косвенно о такой возможности уже заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Голоса трёх стран будут важны, если США попытаются инициировать запуск «возвратного механизма» в рамках СВПД, для восстановления всех санкций в отношении Ирана. Привести его в действие может лишь участник сделки, подав жалобу на несоблюдение её условий другими странами. После этого в СБ ООН инициируется голосование по проекту резолюции, предусматривающему продолжение действия режима отмены санкций в отношении Тегерана. В этом случае вето США приведёт к автоматическому возвращению прежних рестрикций. В то же время США вышли из соглашения в 2018 году, а значит могут запустить механизм только в двух случаях: если кто-либо из членов СВПД перейдёт на сторону Вашингтона и согласится подать жалобу, или если из-за правовой коллизии в СБ ООН признают право США подать такую жалобу лично.