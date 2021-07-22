Лавров обвинил Запад в попытках расшатать ситуацию в России

Запад пытается сформировать вокруг России пояс нестабильности накануне сентябрьских выборов в Госдуму. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы». Прямая трансляция ведётся на странице партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

По его мнению, западные политтехнологи делают это в том числе за счёт Белоруссии и Молдавии.

Западные политтехнологи по большому счёту никакого секрета не делают из того, что хотят расшатать внутриполитическую стабильность в России, прибегают к самому широкому набору нечистоплотных инструментов, подложных фактов, выдвигают бездоказательные обвинения, — сказал Лавров.

Он отметил, что любые односторонние уступки со стороны РФ Запад рассматривает как слабость. Несмотря на дестабилизирующее поведение западных партнёров, Москва не хочет ни с кем ссориться.

Ранее Лавров рассказал, что США за последние годы беспрецедентно обострили отношения с Россией. Москва будет твёрдо противостоять давлению Вашингтона.