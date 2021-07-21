Лавров заявил, что Россия будет твёрдо противостоять давлению США

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что США за последние годы беспрецедентно обострили отношения с Россией. Москва будет твёрдо противостоять давлению Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик провёл заседание коллегии министерства иностранных дел России. На нём обсуждались отношения между Россией и США, которые подошли к опасной конфронтационной черте из-за беспрецедентного обострения. В МИД РФ отметили, что Вашинтон занимается системным давлением на Москву, подтягивая к этому своих союзников.

Подобная линия Вашингтона, грубо нарушающая международное право, будет и далее встречать твёрдое противодействие в контексте отстаивания законных интересов Российской Федерации, — заявил Лавров.

В марте глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что новая администрация Джо Байдена сохранила подход предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа по санкциям против России. Лавров считает, что на международной арене США и Запад действует с помощью санкций. Министр напомнил, что западные партнёры России встречаются с отпором, после чего начинают вводить санкции. Лавров считает, что такая манера общения укоренилась ещё со времён Трампа.

Ранее Лавров рассказал, что американские власти сознательно выбрали политику агрессивного сдерживания России и наращивания конфронтации. Он напомнил, что спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли призвал к тому, чтобы ни одна администрация США не подписывала с Россией или другими странами соглашение о недопустимости ядерной войны. Глава МИД РФ назвал эту позицию «показательной философией» Запада, не встречающей какого-либо серьёзного противодействия.