Лавров и Чавушоглу обсудили запуск механизма «3+3» на Южном Кавказе

Перспективы запуска регионального механизма в формате «3+3» на Южном Кавказе обсудили министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Встреча прошла в рамках саммита Группы двадцати (G20) в Риме. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

По информации МИД РФ, дипломаты в ходе беседы особое внимание уделили координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье. В частности, была обсуждена возможность общих шагов по содействию боснийскому урегулированию .

Состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма «3+3» в целях разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе, — говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудили другие вопросы международной повестки, а также ключевые аспекты двусторонних связей РФ и Турции.

Ранее лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган выступили с инициативой о шестистороннем формате (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.

Также сообщалось, что Армения заинтересована в продлении срока пребывания миротворцев России до окончательного решения вопроса статуса Карабаха. В Ереване уже неоднократно выступали с соответствующими заявлениями. Известно, что уже ведутся переговоры с российской стороной.