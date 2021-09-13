Лавров анонсировал скорую отмену визового режима с Сан-Марино

Межправительственное соглашение между Россией и Сан-Марино по отказу от визовых требований может быть подписано в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Как подчеркнул Лавров, Россия выразила надежду, что по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки странам удастся активизировать туристические связи.

У нас есть принципиальная договорённость ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан, — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.

Ранее сообщалось, что власти Сан-Марино выбрали российскую вакцину от коронавируса ради обеспечения безопасности своих граждан. Как заявил Беккари, решение использовать «Спутник V» позволило быстро наладить поставки и оперативно начать вакцинацию, чему способствовали в том числе налаженные отношения с РФ. Он добавил, что никакое внешнее давление на республику не оказывалось, а поставки европейских вакцин были задержаны более чем на два месяца, несмотря на заранее подписанные соглашения.