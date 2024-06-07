Латиноамериканская страна впервые экстрадировала россиянина Бразилия выдала России обвиняемого в мошенничестве на 67 млн рублей

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Бразилия впервые экстрадировала россиянина с момента подписания соответствующего договора между странами от 14 января 2002 года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Речь идет о предпринимателе Денисе Асфандьярове, обвиняемом в пособничестве в мошенничестве на сумму более 67 млн рублей.

Бразилия впервые с момента подписания и вступления в законную силу договора между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией о выдаче от 14 января 2002 года экстрадировала гражданина РФ по запросу Генпрокуратуры России, — сказано в сообщении.

По версии следствия, с 2017 по 2018 год Асфандьяров вместе с соучастницей не выполнил условия договора о поставке строительных материалов, а также незаконно приобрел право на имущество двух строительных компаний. Ущерб от его действий составил более 67 млн рублей. Бизнесмена объявили в розыск в 2020 году. Бразилии запрос о выдаче направили в марте 2023 года.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что из Черногории экстрадировали россиянку Ольгу Абрамову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере и в фальсификации доказательств по гражданскому делу. По данным следственных органов, Абрамова похитила почти 2 млн рублей у российской коммерческой организации.