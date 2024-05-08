Черногория экстрадировала мошенницу в Россию Черногория выдала россиянку, обманом разорившую фирму почти 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из Черногории экстрадирована россиянка Ольга Абрамова, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и в фальсификации доказательств по гражданскому делу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В отношении обвиняемой в РФ заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 303 УК РФ. Обвиняемая скрылась от правосудия за границей, — отметила представитель ведомства.

Как рассказала Волк, с мая по август 2018 года Абрамова в составе организованной группы похитила более 1,8 млн рублей у коммерческой организации. Злоумышленники инициировали процедуру банкротства компании, а обвиняемая изготовила для этого ряд фиктивных документов.Из-за этого фирма приостановила деятельность более чем на два года. Абрамову объявили в международный розыск, найти ее удалось в Черногории.

Ранее в Аргентине начался суд по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину. Сроки рассмотрения дела пока неизвестны. При этом решение об экстрадиции с предоставлением статуса беженца не сможет быть исполнено. Документы по запросу о защите для россиянина Национальная комиссия по делам беженцев уже приняла.