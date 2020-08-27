Кремль: российские организации не участвуют в разработке химического оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении российских научно-исследовательских институтов абсолютно безосновательны.
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Это санкционная зависимость США. Это какой-то санкционный театр абсурда, — охарактеризовал политику Вашингтона Песков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов. В чёрный список в том числе попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.
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