Кремль: российские организации не участвуют в разработке химического оружия

https://static.news.ru/photo/5dd71e58-e857-11ea-ae98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении российских научно-исследовательских институтов абсолютно безосновательны.

Как передаёт «Интерфакс», представитель Кремля подчеркнул, что организации из России не участвуют в разработке химического или бактериологического оружия. По словам Пескова, Москва категорически не приемлет заявления о возможной причастности россиян к разработке подобных видов вооружения. Санкции США в отношении НИИ, задействованного в разработке вакцины против коронавируса, могут быть элементом «ничем не прикрытой оголтелой неконкурентной борьбы», отметил пресс-секретарь.

Это санкционная зависимость США. Это какой-то санкционный театр абсурда, — охарактеризовал политику Вашингтона Песков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов. В чёрный список в том числе попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.