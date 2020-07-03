Козак подвёл итоги берлинской встречи по Донбассу

https://static.news.ru/photo/4c428ae6-bd83-11ea-9df0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Russian Government/Global Look Press

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал об итогах почти десятичасовых переговоров в Берлине политических советников лидеров «нормандской четвёрки». По его словам, удалось выработать механизм для реализации перемирия в Донбассе, который позже предстоит уточнить.

Козак также отметил, что пока рано говорить о согласовании даты очередного нормандского саммита, поскольку Украина так и не прояснила, когда подготовит проект поправок по децентрализации, сообщает РИА Новости.

Сегодня не удалось получить от Украины чёткий, внятный ответ, когда будет подготовлен этот документ, поправки в Конституцию в части децентрализации... Эту децентрализацию ещё никто не видел — ни украинские граждане, ни жители Донбасса, — пояснил политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов высказал претензии к властям Украины. Он обвинил их в срыве переговоров по прекращению огня. Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные ещё в июле 2019 года, пояснил Грызлов.