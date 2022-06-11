«Коррупция и бедность»: в Норвегии объяснили отказ принимать Украину в ЕС NRK: норвежские политологи объяснили отказ принимать Украину в ЕС

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Профессор политологии в университетах Осло и Агдера Ярле Трундал и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Большого Осло рассказали, что коррупция, бедность и проблемы с демократией препятствуют приёму Украины в Евросоюз, сообщает телеканал NRK. Эксперты отметили, что в стране нет отлаженной рыночной экономики вопреки рекомендациям Евросоюза. По их мнению, экономика управляется олигархами и крупным бизнесом.

Повсеместная коррупция занимает первое место на Украине, в этом отношении дела там обстоят даже хуже, чем в самых коррумпированных странах Евросоюза. При этом украинский лидер Владимир Зеленский в своей предвыборной кампании давал слово бороться с этим, — напомнили политологи.

Трундал и Холм-Хансен также добавили, что Киев не разделяет полностью такие ценности ЕС как «разнообразие, терпимость и общность различных этнических групп» из-за национализма в стране.

Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, написало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы. По мнению датских дипломатов, Украина недостаточно выполняет условия, связанные с работой институтов, которые гарантируют демократию, верховенство закона, права человека, а также защиту меньшинств. Отмечается, что Киеву необходимо улучшить законодательную и институциональную базу.