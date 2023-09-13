Корова родила теленка-мутанта с восемью ногами и тремя глазами The Thaiger: во Вьетнаме корова родила теленка с восемью ногами и тремя глазами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Вьетнаме на свет появился теленок с восемью ногами, двумя языками и тремя глазами, сообщает The Thaiger. В результате сложных родов сохранить жизнь детенышу не удалось.

Теленок родился в провинции Тханьхоа в начале августа. По словам местных жителей, роды проходили тяжело, поэтому им пришлось помогать корове.

Несмотря на наш богатый опыт и подготовку, это было крайне сложной задачей из-за множества конечностей теленка, — рассказали жители.

Ранее сообщалось, что в Бразилии родился поросенок-мутант. Животное появилось на свет с редчайшим генетическим отклонением. У детеныша один глаз на лбу, как у «циклопа», и вместо пяточка продолговатый отросток, напоминающий хобот. Хозяин фермы посчитал, что это придало животному сходство с инопланетянином.

Вскоре после рождения поросенок умер от общего нарушения функций организма. Данная мутация встречается только у одной из 16 тысяч особей. Отклонение получило название «циклопия» на основании древнегреческой мифологии.

Также сообщалось, что в бельгийском городе Антверпен сотни мраморных раков-мутантов, обладающих способностью очень быстро размножаться, заполонили местное кладбище. Мраморные раки были искусственно выведены немецкими учеными, их самки асексуальны и способны размножаться путем партеногенеза. Такие раки всеядны, они могут передвигаться на расстояния до двух километров и закапываться под землю на глубину до одного метра.