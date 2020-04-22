Всё больше стран открыто предъявляют претензии Китаю из-за распространения коронавируса по всему миру. В США продолжается расследование по этому поводу, а президент Дональд Трамп уже пообещал ввести жёсткие меры в отношении КНР, если вина Пекина будет доказана. К этому добавляется и актуальный для всего мира вопрос разоружения. К решению этой проблемы Вашингтон хотел бы привлечь и китайскую сторону. Россия пока занимает сдержанную позицию и, судя по всему, отказываться от стратегического партнёрства с КНР не станет по нескольким причинам.

Ещё до того как на государственном уровне появились обвинительные высказывания в адрес Китая, в суды США и Израиля поступили десятки коллективных исков. Так, 22 апреля штат Миссури подал в суд на правительство КНР из-за коронавируса. Если иски будут удовлетворены, это может создать прецедент и привести к росту судебных заявлений по всему миру. Хотя мало кто всерьёз рассчитывает, что Пекин согласится выплачивать компенсации.

Понимая это, американские власти инициировали собственное расследование. Если в результате него подтвердится, что Китай несёт ответственность за пандемию, от Дональда Трампа может последовать жёсткий ответ республике. Мотивация президента США вполне объяснима: не сумев одержать убедительную победу в торговой войне с Пекином, он теперь пытается разыграть новую карту, вдобавок спекулируя на общественных настроениях — в условиях эпидемии любое потакание электорату играет американскому лидеру на руку.

Дональд Трамп Gripas / Pool via CNP/MediaPun/Global Look Press

Фактор пандемии и конфликта Запада с Китаем осложняется и без того непростым процессом переговоров по разоружению. В начале апреля исполнилось 10 лет с даты подписания Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Сейчас будущее соглашения, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, выглядит туманным. Москва, согласно официальным заявлениям, готова на его продление, но позиция Вашингтона во многом завязана именно на набирающий экономическую и военную мощь Китай. Белый дом неоднократно пытался привлечь к переговорному процессу Пекин, но там от этого шага отказываются.

В данном контексте намёки в адрес КНР о возможных санкциях и принудительном взыскании компенсаций в связи с пандемией можно рассматривать и как своего рода элемент торга. Не исключено, что согласись Китай на переговоры по ДСНВ, Трамп сбавил бы обороты в вопросе обвинений Пекина в распространении коронавируса. Однако для китайских властей подобный шаг, очевидно, неприемлем: фактор «сохранения лица» для дальневосточных государств крайне важен, даже если и ведёт в перспективе к эскалации политического и экономического противостояния с Западом.

Для Москвы же обострение отношений Европы и США с КНР таит в себе как потенциальные риски, так и новые возможности. В отличие от западных государств, Россия, непосредственно граничащая с Китаем, не пыталась использовать пандемию для извлечения какой-либо выгоды. В Кремле обвинения в адрес Пекина не выдвигаются, и, очевидно, делается это с прицелом на долгосрочную перспективу.

Власти КНР, несмотря на декларируемую многовекторную политику, понимают, что Россия остаётся ключевым союзником в скрытом или явном противостоянии Западу. Примерно той же логики, очевидно, придерживаются и в Москве. Как отметил в разговоре с NEWS.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, РФ наверняка не станет участвовать в нынешней антикитайской кампании, поскольку для неё дружественные отношения с КНР слишком важны и ими нельзя рисковать.