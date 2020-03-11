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Коронавирусом нового типа (COVID-19), по состоянию на 12 марта 2020 года, заболели 126136 человек по всему миру. За последние сутки выявлено 7109 случаев инфицирования. Умерли 4630 граждан (+346 летальных исходов за 24 часа), выздоровели 68126 (+2455).

В России подтвердили 28 случаев заражения COVID-19 (+8 пациентов за последние 24 часа). Москва с 13 марта ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за распространения коронавируса.

На Апеннинском полуострове количество заболевших COVID-19 достигло 12462. Умерли 827 граждан Италии. Украинские власти сообщили к 12 марта об одном пациенте с новой инфекцией.

Власти Китая объявили о вспышке коронавируса нового типа 31 декабря 2019 года. В КНР 80932 инфицированных, умерли 3172 пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда Голливуда Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом, куда артист приехал на съёмки нового фильма.

Когда они с женой почувствовали себя плохо, обратились к врачам, сдали анализы на коронавирус, и они дали положительный результат. Сейчас знаменитости находятся в госпитале города Голд-Кост, лечатся в изоляции.