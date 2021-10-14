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Королева ЛГБТ: в Нидерландах монархам позволили однополые браки
Мир

Королева ЛГБТ: в Нидерландах монархам позволили однополые браки

Жениться по любви не может ни один король. Особенно на особе своего пола. Если только это не Нидерланды
00:30, 15 октября 2021
Фото: pixabay.com
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Нидерландская монархия может вступить в новую эпоху, если реализуется не возникавший за всю историю прецедент в матримониальных делах королевских особ. Этим прецедентом может стать заключение брака принцессой Катариной-Амалией с особой женского же пола. Особую пикантность такому развитию событий придаёт не только сам факт подобного гипотетического coming-out, но и голландский закон, по которому монарх не может жениться или выйти замуж без одобрения генеральных штатов — национального парламента.

В Голландии, давно считающейся самой морально свободной (по другой версии — морально распущенной) страной Европы и мира благодаря легализации марихуаны и однополых браков, тем не менее действует принятый ещё несколько веков назад закон, ограничивающий личную жизнь главы государства.

Это последствия нелёгкого компромисса, достигнутого тогда, когда первая в мире буржуазная республика вернулась к монархической форме правления в XIX веке. Республиканцы согласились на введение конституционной монархии при условии, что король будет находиться под максимальным контролем парламента, включая его семейно-брачные дела.

В случае если король или наследники престола решат заключить брак, проигнорировав мнение генеральных штатов, они автоматически лишаются права на престол, на престолонаследие. Хотя, как поётся в песне, «жениться по любви не может ни один король», в истории Нидерландов подобных примеров отречения от трона ради сердечной привязанности до сих пор не было. Такой казус имел место в Великобритании в 1936 году, когда Эдуард VIII обменял корону на личное счастье, это единственный за 800 лет подобный случай.

Королева ЛГБТ: в Нидерландах монархам позволили однополые бракиpixabay.com

Парламенту Нидерландов на этой неделе пришлось решать вопрос, насколько нетрадиционная сексуальная ориентация наследницы «оранжевого» престола 17-летней Катарины-Амалии отвечает требованиям закона, принятого в те времена, когда ЛГБТ не существовало в помине. Но в 2000 году парламент принял закон, который гласит: если на корону станет претендовать наследник, состоящий в однополом браке, он должен будет отречься от престола. Ровно через 20 лет голландским законодателям понадобилось пересмотреть собственное решение.

Исход обсуждения оказался благоприятным для принцессы. Премьер-министр страны Марк Рутте сообщил, что парламентарии не нашли юридических оснований отказать Амалии в престолонаследии, если рядом с ней на всех официальных церемониях будет стоять супруг (или супруга) в таком же женском платье, как на ней самой.

Кабинет не видит причин, по которым наследница престола должна отречься от него, если она пожелает заключить брак с партнёром своего пола, — говорится в официальном заявлении Рутте.

Амалия — старшая дочь правящего короля Виллема-Александра — отметит совершеннолетие 7 декабря. Хотя теперь её право на трон не подвергается сомнению, до сих пор остаётся юридически не решённым вопрос, каким образом не прервать нидерландскую династическую линию, поскольку в однополом браке не может быть детей. Может ли претендовать на престол приёмный ребёнок или зачатый с помощью ЭКО, в местном законодательстве не указано, так как за всю историю нужды в такой трактовке не возникало.

Возникли фундаментальные расхождения между прописанным в конституции порядком престолонаследия и современными семейными законами. Как мы видим в данном случае, они не всегда согласуются между собой, — признал премьер-министр.

При этом сама принцесса Амалия публично никогда не заявляла о своей сексуальной ориентации и больше озабочена сейчас не престолонаследием или замужеством, а поступлением в университет. Она отказалась от положенного ей как члену королевской семьи гранта, заявив, что ей будет за это стыдно перед сокурсниками. Прессе до сих пор ничего не известно о том, есть ли у девушки вообще какой-либо друг любого пола. Поэтому национальный парламент обсудил вопрос о её будущем браке явно на опережение.

Принцесса АмалияПринцесса Амалияinstagram.com/crownprincess_catharina.amalia

Для нидерландского общества формализация брачно-семейной сферы королевской семьи очень важна, потому что эта страна идёт «впереди планеты всей» в легализации тех или иных явлений, сказала NEWS.ru эксперт по Нидерландам Анастасия Невская.

То, что возможность для монарха заключить гомосексуальный союз и не потерять корону является на сегодня сугубо гипотетической, не означает, что её надо игнорировать, поскольку в Нидерландах однополые браки легализованы с 2001 года, это касается, естественно, и королевских особ. Просто в отличие от всех остальных людей продолжение рода у монархов не является их частным делом, поэтому в их отношении те или иные вещи оговариваются особо.

Анастасия Невская

эксперт сектора европейских стран ИМЭМО РАН

Попытки модернизировать в принципе консервативный институт монархии, придав ему более современные и динамичные черты, это очень в духе Нидерландов, продолжает Невская. В любом случае у голландцев нет необходимости переживать за будущее своей династии, даже если на троне действительно окажется представитель ЛГБТ-сообщества.

Королевская семья достаточно многолюдная, чтобы линия наследования не прервалась даже в том случае, если правящая пара окажется бездетной по любой причине. Может быть, ей даже усыновлять никого не понадобится, престол можно будет передать по какой-либо боковой ветви, — полагает эксперт.

Невская напоминает, что до сих пор король и парламент находили взаимовыгодное решение даже в довольно противоречивых ситуациях. К примеру, нынешний монарх Виллем-Александр женат на аргентинке Максиме Соррегьете — родственнице министра в правительстве военного диктатора Хорхе Виделы. Это был весьма неоднозначный выбор для главы европейского государства, однако генеральные штаты решили не становиться поперёк личного счастья монарха, сочтя, что когда счастлив король, счастливы и его подданные.

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