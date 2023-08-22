Королева Британии рассказала, что закармливает внуков горохом до тошноты Королева-консорт Британии назвала зеленый горох своим любимым овощем

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Королева-консорт Великобритании Камилла заявила, что часто берет с собой пятерых внуков в огород, где разрешает им есть горох прямо с грядок. Они могут делать это часами, пока их не стошнит, пишет Daily Express. Жена Карла III предпочитает готовить еду из собственноручно выращенных овощей и приучила к этому всю семью. Камилла назвала зеленый горох своим любимым овощем.

Если есть зеленый горошек прямо из стручков, он вкусный, по-настоящему сладкий. Я часто беру всех внуков в сад, и они часами едят горох. Едят и едят, пока их почти не стошнит, — приводит издание слова Камиллы.

Ранее Камилла заявила, что абсолютно не умела готовить до тех пор, пока несколько лет назад ее не отправили на кулинарные курсы. Сейчас, несмотря на напряженный график, королева иногда стоит у плиты. Камилла рассказала, что предпочитает простую еду. Она назвала своим любимым блюдом запеченную в пергаменте рыбу с маслом и зеленью, которая готовится за 15 минут.

Ранее стало известно, что король Великобритании решил сдать в аренду загородный дом в Брекон-Биконс стоимостью 1,2 млн фунтов. Семейная дача досталась монарху от покойной матери. Живописный коттедж с деревенскими интерьерами оборудован бальным залом, тремя спальнями и обеденным столом на 16 человек. В саду королевского особняка разбиты грядки с петрушкой и лавандой.

Карл III останавливался в коттедже на пару недель в 2021 году после похорон отца, принца Филиппа, чтобы оплакать его кончину в одиночестве. С тех пор монарх приезжал в этот том каждое лето с супругой.