Контр-адмирал рассказал о подготовке флота Украины к войне с Россией

https://static.news.ru/photo/8e10e8f2-bf0c-11ea-91ac-fa163e074e61_660.jpg Противокорабельный комплекс «Нептун» Фото: defenceu/twitter.com

Командующий украинскими Военно-морскими силами (ВМС) контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что вверенный ему флот готовится к войне с Россией, поскольку Киев намерен вернуть Крым.

Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения, — цитирует офицера РИА Новости.

Неижпапа также отметил, что конфликт может перейти в горячую фазу, когда Москва попытается восстановить Северо-Крымский канал на полуострове. В связи с этим в Киеве ожидают атаку российской армии на Херсонскую область.

Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим, — сказал контр-адмирал.

Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу была прекращена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Севастопольского госуниверситета (СевГУ) и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма сообщили о больших запасах пресных вод, обнаруженных в горах Крыма. В течение двух лет исследователи изучали два сквозных тектонических разлома с напорными подземными водами. Выяснилось, что воды мигрируют на расстояние более 120 километров — от крымских гор до их субмаринной разгрузки под акваторию Азовского моря.