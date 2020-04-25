Почти каждая масштабная катастрофа или массовое бедствие приводят к возникновению конспирологических объяснений произошедшего и теорий заговора. Нынешняя пандемия коронавируса не стала исключением: одни обвиняют США в создании биологического оружия против Китая, другие меняют их ролями. Проблема в том, что такой подход не только запутывает неподготовленную (но восприимчивую) аудиторию, но и всерьёз способен разрушить жизни непричастных к бедствию людей, как свидетельствует история американской четы Бенасси.

В октябре 2019 года резервист армии США Маатье Бенасси, мать двоих детей, приняла участие во Всемирных военных играх в китайском городе Ухань. Тогда она ещё не знала, что это сделает её «звездой» YouTube, хотя и в негативном смысле. Во время велозаезда в ходе соревнований женщина получила травму, сломав два ребра, в результате чего была госпитализирована. После выписки из больницы она вернулась домой.

Maatje Benassi (справа) Lynne/twitter.com

Эта малопримечательная история получила развитие по мере распространения в Ухани коронавируса. Внезапно в Сети всплыл эпизод с велогонкой и пребыванием Маатье в больнице. На женщину и её мужа Мэтта, занимающего гражданскую должность в Пентагоне, обрушились сразу с двух сторон. В Китае сторонники конспирологии посчитали, что Маатье и была переносчиком американского «биологического оружия», а её задача якобы состояла в том, чтобы попасть в медучреждение под благовидным предлогом. В США любители теорий заговора ожидаемо решили, что именно их соотечественница и привезла коронавирус к себе на родину.

Несмотря на то что чета Бенасси, а также их дети, прошли тестирование на COVID-19 (у всех результаты оказались отрицательными) и эта информация была растиражирована, ситуация продолжила усугубляться, рассказала Маатье журналистам CNN. В адрес мужа и жены сыпались многочисленные угрозы, им пришлось удалить или заблокировать свои почтовые аккаунты и страницы в социальных сетях.

Мэтт и Маатье по-прежнему ходят на свои работы, но хотя их служба и имеет непосредственное отношение к государственным интересам, предоставить им полноценную защиту от киберпреследования власти США не могут. Пара пыталась самостоятельно добиться от видеохостингов удаления конспирологических роликов, касающихся их. Часто это удаётся сделать, но процесс занимает слишком много времени по меркам Интернета. За считанные часы видео собирают сотни тысяч просмотров, приумножая тем самым ряды конспирологов.

Zhong Min/Utuku/Ropi/Global Look Press

Разумеется, хотя подобная «кампания» по дискредитации отдельных людей кажется хаотичной, она достаточно структурирована. Стоят за подобными процессами вполне конкретные люди, часть из которых известна общественности, но формально вменить в вину нечего: они ведь лишь высказывают свой взгляд на природу событий.

Один из «столпов» американской конспирологии — 59-летний Джордж Уэбб, который уже многие годы ведёт прямые эфиры и загружает видеоролики на свой YouTube-канал, где он собрал более 27 млн просмотров и почти 100 тысяч подписчиков. Три года назад этот любитель теорий заговора вместе с парой своих единомышленников навёл такую панику в Сети по поводу «грязной бомбы», якобы направленной на одном из грузовых судов в порт в Южной Каролине, что часть гавани пришлось закрыть на несколько дней. Никакой опасности, как оказалось, не было. Но, как и в случае с четой Бенасси, привлечь Уэбба формально не за что: речь не шла об угрозе с его стороны, он лишь «пытался предупредить» о ней.

В своих изысканиях по части коронавируса он пошёл куда дальше и проявил недюжинную оригинальность, граничащую, впрочем, с чем-то более тревожным. Так, по мнению Уэбба, вся пандемия COVID-19 — часть «заговора Бенасси». Причём речь идёт не только об американской чете. Конспиролог уверен, что популярный итальянский диджей Бенни Бенасси, прославившийся в 2002 году с треком Satisfaction, был болен коронавирусом. Впрочем, Уэбб не объясняет, зачем музыканту надо было способствовать распространению заболевания, ещё и привлекая к этому своих однофамильцев.

Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Со стороны подобные «теории» зачастую выглядят просто нелепыми шутками, но, к сожалению, практика показывает, что они часто имеют вполне конкретные негативные последствия.

Во-первых, всегда существует определённый процент аудитории, по той или иной причине не верящей в официальные версии событий. Само по себе это не слишком опасно, но проблемы начинаются, когда речь идёт о преследовании явно непричастных, как в случае с Бенасси, людей.

Во-вторых, конспирологи-правдолюбы порой откровенно переходят грань дозволенного не только на словах, но и на деле — как это было в 2016-м во время так называемого «Пиццагейт» в Вашингтоне. Тогда распространение получила теория о том, что местная пиццерия Comet Ping Pong — тайное прибежище педофилов, где насильно удерживают детей. После сотен угроз в адрес заведения туда заявился 28-летний Эдгар Уэлч и произвёл несколько выстрелов из винтовки. К счастью, никто не пострадал, и, как выяснилось, пристанищем для педофилов пиццерия не служила.

И, наконец, широкое распространение теорий заговора девальвирует саму по себе работу специалистов, которые занимаются настоящими расследованиями, а не подсчётом лайков под своими видео.