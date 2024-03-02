«Конфликт с НАТО все ближе»: политолог о размещении оружия на границах РФ Политолог Перенджиев заявил о неизбежности конфликта России и НАТО

Фото: NATO

Заявления о прямом столкновении России и НАТО звучат на Западе все громче, поэтому РФ должна быть готова дать жесткий отпор, рассказал NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Так он прокомментировал новость о том, что в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия разместит дополнительные вооружения в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах.

«Поползновения» со стороны НАТО на Калининградскую область начались еще в 2011 году. И тогда было принято решение распределить там ракетные комплексы «Искандер». Тогда это охладило пыл наших иностранных соседей. Однако теперь подобные заявления вновь звучат в Европе все громче. Мы понимаем, что конфликт России с НАТО все ближе, поэтому и прилагаем все усилия, чтобы обезопасить страну. РФ всегда напоминает и предупреждает, что готова дать отпор, — рассказал Перенджиев.

Военный политолог отметил, что недавно и президент РФ Владимир Путин рассуждал о возможном конфликте с НАТО. Он подчеркнул, что попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным ядерным конфликтом.

Недавно Владимир Путин заявил, что на Западе уже подготовлены силы, которые готовы нас атаковать. Рано или поздно, но мы с этой силой столкнемся. И у нас остается лишь два варианта, как поступить. Либо ждать, когда войска НАТО перейдут границы и начнут атаковать россиян, либо атаковать эти силы уже на подходе. В частности, поэтому и была начала СВО, это тоже наш ответ, — заключил Перенджиев.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад является «лагерем войны», на что указывают недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине, угрозы шефа Пентагона Ллойда Остина. Лавров отметил, что Европа и США не станут менять свой антироссийский курс.