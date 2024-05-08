Компания Илона Маска пытается отсудить с британских подростков по $2 млн Tesla подала в суд на британских подростков за «нечестную конкуренцию»

Фото: Chukrut Budrul/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания американского миллиардера Илона Маска Tesla Motors, занимающаяся производством электромобилей, подала иск против нескольких британских подростков, обвиняя их в «недобросовестной конкуренции», пишет газета Sun. Автопроизводитель намерен взыскать с них по $2 млн с каждого. Поводом для этого послужило, в частности, то, что один из подростков продал горстку 3D-печатных брелоков с брендом компании.

По данным газеты, 14-летний ребенок попал в число тех, кто столкнулся с массовым иском об авторских правах со стороны компании. Их учетные записи в онлайн-магазинах уже заморожены. При этом, как утверждается в статье, один из столкнувшихся с иском рассказал, что продал в интернете всего одну толстовку с логотипом Tesla за три фунта стерлингов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на юриста Дарину Лисецкую, что российский суд впервые наказал пользователя соцсетей за кражу идеи рилса (короткого вертикального видео). По данным канала, с риелтора из Московской области взыскали 300 тысяч рублей.

Как пояснил адвокат Сергей Жорин, блогеры вправе требовать компенсацию за кражу их контента вне зависимости от площадки, на которой это произошло. Юрист Ирина Ковалева подтвердила, что полное копирование чужой идеи рилса может считаться плагиатом, однако частичное заимствование идеи дозволяется.