Компании США присоединились к процессу восстановления Карабаха

Американские компании заинтересованы и активно вовлечены в процесс восстановления Карабаха. Об этом сообщил посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер. Его слова приводит 1news.az.

Лиценбергер отметил, что некоторые американские компании уже получили согласие на деятельность в регионе.

Реконструкция затрагивает многие сферы, от компаний, занимающихся обезвреживанием мин, архитектурно-дизайнерских компаний до, возможно, энергетических компаний, — подчеркнул он.

Посол также выразил надежду на нормализацию отношений между народами Азербайджана и Армении. США готовы оказать поддержку в процессе мирного урегулирования ситуации в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку предложил Еревану начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границ. Он отметил, что для установления стабильности в Карабахе нет другой альтернативы, кроме отношений Баку и Еревана, построенных на принципах неприкосновенности границ, территориальной целостности и суверенитета.