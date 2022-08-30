КНР потребовала от США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню Посольство КНР: Пекин требует от США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Китай требует от США прекратить продажу вооружений Тайваню и остановить контакты с островом по военной лиции во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе. Об этом заявил в интервью РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. По его словам, подобное вмешательство Штатов нарушает принцип «одного Китая».

Продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, поощряет сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, и ведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе, — заявил Лю Пэнъюй.

Дипломат также добавил, что американской стороне следует немедленно прекратить продажу вооружений Тайваню и завершить все контакты по военной линии, поскольку это создает факторы, провоцирующие напряжение в Тайваньском проливе.

Китай будет и впредь принимать решительные и действенные меры в целях твердой защиты своего суверенитета и интересов в сфере безопасности, — подчеркнул представитель Пекина.

Ранее газета Politico сообщила о том, что американский президент Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню вооружений на общую сумму в $1,1 миллиарда. Отмечается, что в рамках соглашения о поставках Белый дом может передать острову порядка 100 ракет класса «воздух-воздух», а также 60 противокорабельных ракет. Издание при этом не сообщило дату подобного обращения президента к законодателям.