Politico: Байден захотел продать оружие Тайваню на $1,1 миллиарда

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Американский президент Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню вооружений на общую сумму в $1,1 миллиарда, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Отмечается, что в рамках соглашения о поставках Белый дом может передать острову порядка 100 ракет класса «воздух-воздух», а также 60 противокорабельных ракет. Издание при этом не сообщило дату подобного обращения президента к законодателям.

Президент США Джо Байден намерен в скором времени обратиться к конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню американских вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов, — сказано в публикации.

В Белом доме в очередной раз подтвердили свои намерения оказывать Тайваню помощь в сфере безопасности, но не поддерживают при этом идею обретения островом независимости.

Военное руководство США ранее насторожилось, так как запасы американского оружия истощаются из-за поставок военной помощи Украине, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона. Отмечается, что Киеву в рамках помощи были поставлены тысячи единиц оружия, беспилотников, ракет и другого оборудования. Источники рассказали журналистам, что боеприпасы поступали на Украину непосредственно из запасов США.